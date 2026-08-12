Zakończyły się kolejne inwestycje w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Dzięki współpracy z dwoma zewnętrznymi fundacjami w lecznicy zmodernizowane zostały pomieszczenia Zakładu Psychologii Klinicznej, służące m.in. do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Dodatkowo przy wjeździe do szpitala został zasadzony ogród sensoryczny, którego pielęgnacją będą zajmować się pacjenci.

Koszt tych dwóch inwestycji przekroczył 1,1 miliona złotych. Jak mówi Marek Działoszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckiego, wpłyną one na zwiększenie komfortu pacjentów:

– Widzimy dużą wagę dbania o dobrostan psychiczny – podkreśla Zuzanna Lewandowska, prezeska fundacji, która przekazała pieniądze na realizację inwestycji w zielonogórskim szpitalu:

Zdaniem Barbary Łysiak, psycholożki klinicznej, przeprowadzona modernizacja była oczekiwana od wielu lat:

– Ogród sensoryczny to miejsce, w którym pacjenci mają na chwilę oderwać się od problemów – dodaje Paweł Stankiewicz, projektant ogrodu:

Warto dodać, że pomoc psychologiczna w Szpitalu Uniwersyteckim jest udzielana od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 20:00.