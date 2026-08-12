Budując nowe okręty, Polska umacnia swoją potęgę militarną na Bałtyku – powiedział premier Donald Tusk. Przed wodowaniem ORP Wicher w porcie marynarki wojennej w Gdyni szef rządu mówił, że ta jednostka jest przykładem koniecznych, potężnych inwestycji w obronność.

– To, co uzasadnia tak wielkie wydatki, to bezpieczeństwo Bałtyku – zaznaczył Donald Tusk:

Tusk zaznaczył, że budowanie najnowocześniejszej floty wynika z konieczności obrony strategicznych obiektów na wybrzeżu:

ORP Wicher to jedna z trzech zamówionych przez Marynarkę Wojenną fregat. Dwie kolejne jednostki – Burza i Huragan – są w fazie budowania. Ostatni zostanie zwodowany w 2031 roku. Wcześniej, bo już za trzy lata, do służby w Marynarce Wojennej wejdzie pierwsza fregata Wicher.

Fregaty budowane w ramach programu Miecznik mają zwalczać okręty podwodne, ale też wzmacniać obronę powietrzną oraz prowadzić sojusznicze operacje w ramach NATO na Bałtyku oraz poza nim.