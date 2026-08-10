Przedstawiciele związków zawodowych zabierają głos w sprawie sytuacji w Szpitalu Uniwersyteckim. Zarządzeniem z końca lipca 2026 lecznica zlikwidowała nagrodę za 45 lat pracy, a pozostałe nagrody jubileuszowe będą miały limit 20 tysięcy złotych. Według wyliczeń szpitala, jednostka zakończyła 2025 rok stratą przekraczającą 18,5 miliona złotych, a w samym ubiegłym roku na nagrody jubileuszowe przeznaczono ponad 3 miliony 600 tysięcy złotych.

– Pieniądze były zabierane pracownikom już wcześniej – mówiła dzisiaj w Radiu Zielona Góra Aurelia Maciejewska, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze:

Szpital, który funkcjonuje, jako spółka prawa handlowego nadal jest pracodawcą – dodawał Bogusław Motowidełko. Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Zielona Góra odniósł się do stanowiska władz szpitala, które mówi o opcjonalnym wypłacaniu nagród:

Związki zawodowe zgłosiły sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy – w tej chwili trwa kontrola.

Aurelia Maciejewska i Bogusław Motowidełko byli gośćmi Rozmowy o 9.00.