Audycja dokumentalna wyprodukowana przez Radio Zachód z pozytywną oceną selekcji Międzynarodowego Festiwalu NNW. Organizatorzy ogłosili dziś wyniki. Do festiwalowego przeglądu zakwalifikowali 15 audycji radiowych.

W tym gronie znalazł się dokument „Marsz cieni” Kamila Hypkiego. To rekonstrukcja tragicznych losów polskich oficerów zamordowanych w Katyniu. Audycja zdobyła wcześniej Grand Prix w konkursie Audycja Historyczna Roku.

Dodajmy, że Kamil Hypki jest dwukrotnym laureatem Międzynarodowego Festiwalu NNW. Główne nagrody konkursu radiowego zdobył wcześniej w 2020 i 2025 roku.

Festiwal NNW to największy w Europie przegląd twórczości poświęconej historii najnowszej. Tegoroczna, osiemnasta już edycja, odbędzie się na początku października w Gdyni.