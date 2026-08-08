Bartosz Zmarzlik wygrał żużlowe Grand Prix Łotwy w Rydze. Podium uzupełnili Robert Lambert i Brady Kurtz, a czwarty był Kacper Woryna.

Spośród zawodników lubuskich zespołów najwyżej uplasował się Andrzej Lebiediew z Falubazu, który był szósty. Łotysz zdobył siedem punktów oraz uzyskał drugą lokatę w półfinale. 10. miejsce zajął jego klubowy kolega Leon Madsen, który miał 10 „oczek” i czwartą pozycję w półfinale.

Stawkę zamknął Anders Thomsen ze Stali Gorzów, który zapisał na swoim koncie jeden punkt.

W turnieju nie startował Dominik Kubera, który odpoczywa po upadku w lidze duńskiej.

Wyniki GP Łotwy:

1. Bartosz Zmarzlik 13 pkt + 1. miejsce w finale

2. Robert Lambert 12 + 2. miejsce w finale

3. Brady Kurtz 11 + 1. miejsce w półfinale + 3. miejsce w finale

4. Kacper Woryna 11 + 1. miejsce w półfinale + 4. miejsce w finale

5. Patryk Dudek 8 + 2. miejsce w półfinale

6. Andrzej Lebiediew 7 + 2. miejsce w półfinale

7. Jason Doyle 7 + 3. miejsce w półfinale

8. Max Fricke 7 + 3. miejsce w półfinale

9. Michael Jepsen Jensen 11 + 4. miejsce w półfinale

10. Leon Madsen 10 + 4. miejsce w półfinale

11. Jan Kvech 5

12. Kai Huckenbeck 5

13. Fredrik Lindgren 5

14. Nazar Parnicki 4

15. Daniił Kołodinski 2

16. Anders Thomsen 1