Żarski powiat termomodernizuje dwa budynki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Inwestycja jest w pełni robót. Samorząd otrzymał na jej realizację pieniądze unijne. Koszt zadania to około 11,5 miliona złotych.

Firma przyspieszyła prace, aby oddać część pięter na nowy rok szkolny i powrót uczniów.

– Roboty nabierają tempa. Korzystamy z ostatnich dni wakacji, aby później jak najmniej przeszkadzać dzieciom w nauce i pracy personelowi placówki. Udało nam się otrzymać dodatkowe pieniądze na sfinansowanie inwestycji. To ponad pięć milionów złotych – mówi wicestarosta żarski Wojciech Kasprów:

Prace mają się zakończyć w połowie przyszłego roku.