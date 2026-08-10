Upały i urazy na motocyklach dają się we znaki. Lato na gorzowskim SORze.

Wakacje to dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego czas wzmożonej pracy. Latem częściej pojawiają się pacjenci z urazami, między innymi po wypadkach podczas aktywności na świeżym powietrzu czy wypoczynku nad wodą – mówi Wojciech Brandt, ratownik, koordynator gorzowskiego SOR-u.

Dodatkowym zagrożeniem są wysokie temperatury. Lekarze i ratownicy przypominają, że w czasie upałów szczególnie uważać powinny osoby starsze, dzieci oraz osoby z chorobami przewlekłymi. Odwodnienie, przegrzanie czy zasłabnięcie mogą wymagać szybkiej pomocy medycznej – dodaje Wojciech Brandt.

Warto pamiętać: SOR jest przeznaczony dla osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Z mniej pilnymi dolegliwościami lepiej zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo nocnej i świątecznej opieki medycznej.