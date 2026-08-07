W ramach budżetu obywatelskiego przy ulicy Hutniczej w Żarach powstanie nowy pumptrack. Koszt zadania to około 600 tysięcy złotych. Urząd przekazał już teren budowy firmie wyłonionej w przetargu.

Wykonawca za chwilę rozpocznie prace. – Na mapie miasta pojawi się kolejne miejsce, gdzie aktywni mieszkańcy będą mogli spędzać czas. Powstanie tu poza samymi trasami rowerowymi stacja naprawy rowerów i instalacja monitoringu wizyjnego – mówi burmistrz Edyta Gajda:

Prace przy budowie potrwają do końca roku.