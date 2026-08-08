Zaczęło się od marzeń i koncertu na miejskim podwórku, skończyło na jednym z bardziej rozpoznawalnych wydarzeń związanych z muzyką bluesową. Mowa o Fosa Blues Festiwal w Świebodzinie. Trwa VI edycja tej imprezy.

Jacek Lubiniecki z zespołu Blues Menu mówi, że o randze koncertu świadczą między innymi wykonawcy, którzy dzisiaj grają dla świebodzińskiej publiczności:

Ta edycja wydarzenia jest szczególna, bo upamiętnia jego pomysłodawcę. Mówi córka Józka Szymańskiego, Olga Kałużny:

Radio Zachód jest patronem medialnym wydarzenia, a dłuższa relacja z festiwalu już w poniedziałkowej popołudniówce.