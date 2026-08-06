Mieszkańcy Żar przez dwa dni mieli okazję do wzięcia udziału w nietypowej lekcji astronomii. Do miasta przyjechał Planetobus z Centrum Nauki Kopernik. W specjalnej kopule rozstawionej w Szkole Podstawowej numer 1 odbywały się zajęcia pozwalające poznać świat kosmosu. Prowadzili je edukatorzy z warszawskiego centrum.

Przez 45 minut można było podziwiać projekcje nieba w różnych odsłonach i poznać układ słoneczny w nieco inny sposób. Planetobus to część programu realizowanego przez centrum nauki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Odwiedzamy różne miejsca w Polsce i tworzymy pokazy planet i gwiazd – mówi prowadząca spotkania Amelia Różańska. Sami uczestnicy lekcji astronomii podkreślają, że jest to interesujące doświadczenie: