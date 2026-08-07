Miejska strzelnica Ligi Obrony Kraju w Żarach rozpoczęła wakacyjne spotkania dla dzieci i młodzieży. W obiekcie przy ulicy Czerwonego Krzyża można nauczyć się zgrywania przyrządów celowniczych i oddania celnych strzałów. Instruktorzy uczą także bezpiecznego posługiwania się bronią.

Uczestnicy spotkań mają również praktyczne zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej czy terenoznawstwa. Projekt dofinansowany jest przez burmistrz Żar i ma być alternatywą dla młodych na godziny spędzane przed smartfonami. – Chcemy ich zainteresować strzelectwem sportowym. To nie tylko trafianie w tarczę, ale przede wszystkim budowanie pewności siebie oraz nauka współpracy i wzajemnego szacunku – mówi Krzysztof Hołyński wiceprezes rejonowej organizacji LOK w Żarach:

Zajęcia strzeleckie w Żarach potrwają do 20 sierpnia.