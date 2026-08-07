Rozpoczęły się wakacyjne spotkania dla dzieci w miejskiej strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Żarach. Uczestnicy uczą się obchodzenia z bronią sportową, wykonywania strzelań, ale także udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Projekt dofinansowany jest przez żarski magistrat. – Naszym celem jest nie tylko nauka strzelania, ale przede wszystkim kształtowanie odpowiedzialnych postaw, rozwijanie zainteresowań, budowanie pewności siebie oraz nauka współpracy i wzajemnego szacunku – mówi Krzysztof Hołyński wiceprezes rejonowej organizacji LOK w Żarach:

– To dla nas fajny czas. Nie ma siedzenia przed telewizorem czy smartfonem. Tutaj go odkładamy na półkę i doświadczamy czegoś ciekawego i pożytecznego – mówią młodzi Żaranie:

Zajęcia potrwają do 20 sierpnia.