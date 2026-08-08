Termomodernizacja budynku filii Miejskiego Przedszkola numer 10 Bajka jest na ukończeniu. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych. Koszt inwestycji to ponad 2 miliony złotych.

Roboty wykonuje wybrana w przetargu firma ze Szprotawy. – Obiekt wygląda już zupełnie inaczej, niż przed rozpoczęciem prac. Jest pięknie i funkcjonalnie. Jest także nowoczesne i ekologiczne ogrzewanie, więc zmniejszymy emisyjność budynku – mówi burmistrz Edyta Gajda:

Dodajmy, że do placówki przy ulicy Częstochowskiej uczęszcza około 120 dzieci.