Spadek liczby naruszeń przestrzeni powietrznej państw bałtyckich może wynikać z ukraińskich ataków na cele położone głębiej na terytorium Rosji – uważa litewski minister obrony Robertas Kaunas. Mimo to, Litwa bierze pod uwagę możliwość rosyjskich prowokacji z wykorzystaniem przechwyconych ukraińskich dronów.

O szczegółach Kamil Zalewski, korespondent Polskiego Radia:

W ubiegłym tygodniu media na Litwie przekazały, że litewski wywiad wojskowy posiada informacje według których wynika, iż Rosja rozważa przeprowadzenie w regionie Morza Bałtyckiego ataków na infrastrukturę krytyczną przy użyciu przechwyconych ukraińskich dronów.