Numery seryjne szczątków rakiety, która spadła w Tarnawie Kolonii 30 lipca br. jednoznacznie świadczą o tym, że był to pocisk wyprodukowany w rosyjskiej fabryce – mówi dr inż. Michał Fiszer.
Major rezerwy i wieloletni pilot w ten sposób komentuje rosyjskie narracje ukazujące się w mediach społecznościowych. Te między innymi wskazują, że to Ukraińska prowokacja. Ekspert mówi, że z odnalezionych fragmentów można odczytać wiele informacji:
Dezinformacja generowana przez prorosyjskich użytkowników mediów społecznościowych mówi o tym, że pocisk leciał pod kątem. Ekspert twierdzi, że CH 101 spada pionowo, choć w tym przypadku przyczyna była zupełnie inna:
Michał Fiszer dementuje też informacje jakoby lej wyglądał jak po wybuchu trotylu a nie upadku rakiety:
Dezinformacja w mediach społecznościowych mówi również o tym, że nie pokazano szczątków rakiety, tym czasem zdjęcie w serwisie X opublikowała Prokuratura Okręgowa w Lublinie, a całej wypowiedzi eksperta można posłuchać tutaj:
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