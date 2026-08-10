Skręcenia stawów, zwichnięcia i złamania kończyn – to tylko kilka urazów, z jakimi w okresie letnim do zielonogórskiego szpitala trafiają młodzi ludzie.

Jak podaje lecznica, nie ma dnia, żeby na oddział chirurgii dziecięcej nie było przyjęcia pacjentów, którzy np. za szybko jechali na rowerach czy hulajnogach.

Mówi Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka Szpitala Uniwersyteckiego:

Zielonogórscy medycy wskazują na względy bezpieczeństwa. Często zdarza się, że na głowie młodego człowieka, który jedzie rowerem, czy hulajnogą jest kask jest, ale nie jest zapięty. Od 3 czerwca 2026 w Polsce obowiązuje nakaz używania kasków ochronnych przez dzieci i młodzież do 16. roku życia poruszających się na rowerach, hulajnogach elektrycznych oraz urządzeniach transportu osobistego:

Kask może uratować zdrowie, a nawet życie, bo w razie razie upadku to właśnie głowa jest najbardziej narażona na poważne urazy – uczulają medycy.

Za brak kasku u nieletniego grozi mandat do 100 złotych nakładany na rodzica lub opiekuna.