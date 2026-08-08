W meczu 2 kolejki IV ligi w grupie lubuskiej Odra Nietków zremisowała na własnym terenie z Polonią Słubice 1:1. Bramkę dla gospodarzy zdobył Patryk Jasiak, a dla gości Mateusz Mączyński.

Na początku pierwszej połowy częściej przy piłce byli piłkarze Polonii, ale nie tworzyli sytuacji bramkowych. Odra była groźnie kontrowała i była w swoich akcjach konkretniejsza. W 13 minucie gospodarze świetnie stworzyli przestrzeń na prawym skrzydle, co wykorzystał Oliwier Iwanowicz, który popędził tą flanką i dośrodkował w pole karne. Piłkę przyjął Patryk Jasiak, który uderzył mocno z powietrza i umieścił piłkę pod poprzeczką, otwierając tym samym wynik. W minucie 26 Odra mogła prowadzić już 2:0, ale uderzenie Krzysztofa Staśkiewicza obronił Szymon Czajor. Później to Polonia zaczęła przejmować kontrolę, tworzyć coraz groźniejsze okazję i „zaciskać pętlę” W 31 minucie znalazło to odbicie w wyniku. Po zamieszaniu w polu karnym po rogu Sebastian Olszewski dograł piłkę Mateuszowi Mączyńskiemu, a kapitan gości pokonał bramkarza głową. W końcowej fazie pierwszej połowy to Polonia była bliżej wyjścia na prowadzenie. W 43 minucie Olszewski urwał się prawą stroną, oddał strzał z ostrego konta, ale dzięki interwencji bramkarza Odry, Karola Kubasiewicza, piłka wylądowała tylko na słupku.

W drugiej połowie niewiele działo się pod bramkami. Mecz był bardzo rwany, sporo było fauli kartek, a nawet przepychanek. Ostatecznie wynik nie uległ już zmianie i drużyny podzieliły się punktami.

Po dwóch meczach zarówno Odra, jak i Polonia mają na koncie po 4 punkty.