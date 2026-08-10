Jesienią ma być gotowy projekt budowy farm fotowoltaicznych dla MZK w Zielonej Górze. Panele staną w 12 miejscach miasta. Największa farma ma powstać na terenach kolejowych w pobliżu zajezdni przewoźnika, przy ul. Chemicznej.

Mówi Jacek Newelski, kierownik działu przewozów w spółce:

Magazyny energii pozwolą na ładowanie autobusów w razie mniej sprzyjających warunków. Jeden pojazd potrzebuje około kilkunastu minut do uzupełnienia baterii:

MZK ma 92 autobusy, 72 z nich to pojazdy zasilane energią elektryczną. W ubiegłym tygodniu miasto podpisało umowę na dostawę kolejnych siedmiu elektryków do Zielonej Góry.