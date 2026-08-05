Unia Europejska udostępni Ukrainie kolejne 1,4 miliarda euro z zamrożonych rosyjskich aktywów. Poinformowała o tym szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen .

„Po raz kolejny budzimy się z doniesieniami o straszliwych okrucieństwach, jakich Rosja dopuściła się poprzez ataki powietrzne na Ukrainę. Rosja musi zapłacić za zniszczenia, które wyrządziła” – napisała w mediach społecznościowych szefowa KE. Wyraziła też nadzieję, że to wesprze dalszy opór Ukrainy przeciwko nielegalnej rosyjskiej agresji.

Co najmniej 17 osób zginęło, a 44 zostały ranne na skutek ostatnich rosyjskich ataków na obwód kijowski. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosja użyła dwudziestu czterech rakiet balistycznych, czterech pocisków hipersonicznych Cyrkon i 115 dronów. Zniszczone są kamienice, budynki lokalnych zakładów i instalacje energetyczne. Strażacy szukają ludzi, którzy mogą być uwięzieni pod gruzami.