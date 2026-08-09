W gorzowskim skateparku w Parku Kopernika rozpoczęła się pierwsza w tym sezonie impreza zaliczana do cyklu Pucharu Polski BMX Freestyle.

Przejazdy eliminacyjne rozpoczęły się w samo południe. Mówi Paweł Jaworski z Fundacji Sportów Miejskich, organizator zawodów:

W programie znajdą się eliminacje i finały w trzech kategoriach: Junior – zawodnicy do 15. roku życia, Amator oraz PRO. 17 – letni Olek Jaworski jeździ na BMX od ośmiu lat:

Organizatorzy zapraszają mieszkańców Gorzowa, całe rodziny oraz wszystkich fanów sportów miejskich. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.