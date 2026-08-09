Część z 97 mieszkań GTBS powstających przy ulicy Przemysłowej na Zawarciu jest już właściwie gotowa. Prace nad kolejnymi idą pełną parą.

Najemcy mają wprowadzić się do nowego bloku już w październiku. Mówi Tomasz Gierczak prezes GTBS-u:

Nam udało się wejść do pierwszych gotowych mieszkań. Zdjęcia lokali, do których już w październiku maja wprowadzić się mieszkańcy znajdziecie w radiowych mediach społecznościowych.