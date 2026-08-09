Zielonogórskie tradycje winiarskie z szansą na wpis na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W Zielonej Górze trwają konsultacje w tej sprawie. Mieszkańcy mogą wyrazić swoje zdanie m.in. mailowo. Natomiast w czwartek, 13 sierpnia 2026, o godzinie 17:00, w Sali Szeptów przy ul. Sowińskiego 3 organizatorzy będą czekać na mieszkańców osobiście.

O kryteriach, które trzeba spełnić, mówi Bartłomiej Gruszka z Fundacji Tłocznia, która razem z Fundacją Gloria Monte Verde są autorami projektu:

Podczas czwartkowego (13 sierpnia) spotkania Zielonogórzanie będą mogli wyrazić swoje zdanie, np. w kwestii kultywowania tradycji winiarskich, jak i promowania lokalnej spuścizny. Wezmą w nim udział m.in. przedstawiciele zielonogórskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa:

W Polsce rejestr elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego powstaje od 2014 roku. Listę prowadzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Obecnie w spisie znajdują się 133 obiekty.

Opinie można też przesyłać do 12 sierpnia na adres mailowy Fundacji Tłocznia albo poprzez media społecznościowe.