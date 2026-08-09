W niedzielę (9 sierpnia) w 22 polskich miastach odbywają się manifestacje pod hasłem „Nie bądź obojętny”, będące wyrazem sprzeciwu wobec narastającej przemocy wymierzonej w Ukraińców oraz przedstawicieli innych mniejszości. W większości miast protesty rozpoczęły się po godz. 17.

Ogólnopolską akcję organizuje Komitet Obrony Demokracji. Jak podkreślają organizatorzy, manifestacje mają być odpowiedzią na coraz częstsze przypadki słownych i fizycznych ataków na osoby, które stają się obiektem agresji ze względu na pochodzenie, język lub wygląd. Celem wydarzeń jest też okazanie solidarności osobom doświadczającym przemocy i dyskryminacji.

Manifestacje zaplanowano m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Białymstoku i Kielcach. Rozdawane są tam naklejki z hasłem „Nie bądź obojętny”. KOD zachęca uczestników do umieszczania ich m.in. na drzwiach sklepów, lokali czy na samochodach, co ma być znakiem dla Ukraińców, że w tych miejscach „mogą liczyć na pomoc, czuć bezpiecznie i mają wsparcie”.

Organizatorzy zapowiadają, że demonstracje mają być początkiem szerszej akcji społecznej i apelują o sprzeciw wobec przemocy, pogardy i dyskryminacji niezależnie od pochodzenia czy języka. Jak zaznaczają, brak reakcji na takie zachowania może prowadzić do ich eskalacji.

Niedzielne manifestacje to kolejne w ostatnich dniach inicjatywy społeczne będące odpowiedzią na wzrost nastrojów antyukraińskich i antyimigranckich, jak np. w ubiegłą niedzielę na placu Zamkowym w Warszawie. Z kolei w piątek w Warszawie odbyła się manifestacja „Moja Polska nie bije, nie wyzywa, nie szczuje”, podczas której organizatorzy złożyli w KPRM i MSWiA petycję podpisaną przez ponad 11 tys. osób, żądając od rządu stanowczych działań przeciwko m.in. brutalnym atakom na obywateli Ukrainy.

Protesty są bezpośrednią reakcją na serię brutalnych incydentów, do których doszło w ostatnich tygodniach w całej Polsce – m.in. pobicie pary obywateli Ukrainy we Wrocławiu, napaść z użyciem kija bejsbolowego w Gliwicach czy znieważenie ukraińskich dzieci w autobusie w Bielsku-Białej. Raporty ośrodków badawczych, takich jak Res Futura czy Uniwersytet Warszawski, również wskazują na gwałtowny wzrost mowy nienawiści w polskich mediach społecznościowych w maju i czerwcu 2026 roku.