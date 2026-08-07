Dyskusje wokół zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości dotyczącej deportacji niepracujących legalnie mężczyzn z Ukrainy w wieku poborowym. Partia chce to zrobić, jeśli wygra wybory, a uzasadnia pomysł troską o bezpieczeństwo Polski, Ukrainy i Europy Środowo-Wschodniej.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek uważa, że Polska powinna pomagać wschodniemu sąsiadowi, ale do zwycięstwa w wojnie przyczynią się przede wszstkim obywatele Ukrainy:

Wicepremier Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy mówi, że PiS się radykalizuje:

Rząd przypomina, że 95 procent Ukraińców przebywających w Polsce pracuje.

Pomysł odesłania mężczyzn w wieku poborowym nie jest w Europie nowy. Na podobne rozwiązanie zdecydowała się Dania, która ograniczyła prawo do przebywania na terytorium swojego kraju niezwolnionym ze służby wojskowej mężczyznom w wieku 23-60 lat. W Polsce podobne pomysły zgłaszała Konfederacja.