34-letni obywatel Ukrainy oskarża policjantów o pobicie w trakcie przesłuchania na komendzie w Zielonej Górze. Mężczyzna brał udział w oszustwie tak zwaną metodą „na wnuczka”, został zatrzymany na gorącym uczynku, kiedy na terenie miasta odebrał od zmanipulowanej seniorki 100 tys. zł, przy czym była to tylko kolejna transza. Kobieta już wcześniej oddała oszustom kilkaset tysięcy złotych.

Obywatel Ukrainy oskarżony został o oszustwo i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Sąd zamknął go w areszcie tymczasowym. 34-latek przyznaje się tylko do pierwszego z tych zarzutów i tłumaczy, że był wynajęty jako podstawiony kurier.

– W trakcie przesłuchania został pobity przez grupę funkcjonariuszy. Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury – mówi Tymoteusz Paprocki, adwokat oskarżonego, który przyjechał aż z Warszawy, gdzie na co dzień prowadzi kancelarię:

Adwokat oskarżonego o sprawie poinformował MSWiA oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Twierdzi, że podczas przesłuchania zabrakło tłumacza, który przysługuje każdemu obcokrajowcowi.

W sprawie jest jednak wiele niejasności. Obywatel Ukrainy nie został dotąd przebadany przez lekarza, prokuratura dopiero w piątek rozpocznie czynności procesowe. Adwokat Paprocki twierdzi, że posiada zdjęcia, które dokumentują ślady uderzeń i siniaki na twarzy jego klienta.

Policja wszystkiemu zaprzecza i wskazuje na brak jakichkolwiek dowodów. Funkcjonariusze w nieoficjalnych rozmowach przekonują, że cała sprawa to farsa. Dziwią się, skąd obywatel Ukrainy wziął pieniądze na kancelarię adwokacką z Warszawy. Zeznawał, że ledwo wiąże koniec z końcem.

– Zakończyliśmy postępowanie wewnętrzne. Nie doszło do pobicia – mówi Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze:

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze szerzej ma skomentować sprawę w najbliższych dniach. Rzeczniczka zaprzeczyła jednak udziałowi prokuratury w rzekomym ukrywaniu faktu pobicia, przypominając przy tym że mamy do czynienia z zorganizowaną grupą przestępczą.