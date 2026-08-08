Kilkanaście gmin, które znalazły się na liście rezerwowej, otrzyma dotację z Rządowego Fundusz Remontu Dróg. To efekt oszczędności po przetargach, które zostały przeprowadzone w ubiegłym roku.

– To daje możliwość na większą liczbę kilometrów nowych dróg – Marek Cebula Wojewoda Lubuski.

Na rok 2026 województwo lubuskie otrzymało z tego funduszu 90 milionów złotych – dodał Marek Cebula.

Nabór wniosków potrwa do 29 sierpnia.