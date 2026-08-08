Piłkarze Zorzy Ochla pokonali ŁKS Łęknica 2:0 na inaugurację rozgrywek zielonogórskiej klasy okręgowej.

Pierwsza połowa była wyrównana, a gospodarze za sprawą ubiegłorocznego króla strzelców klasy okręgowej Bartosza Olejniczaka od 24 minuty prowadzili 1:0. Tuż przed przerwa goście mogli doprowadzić do wyrównania, ale na wysokości zadania stanął bramkarz Zorzy Wijciech Fabisiak. W drugiej części spotkania przewaga Zorzy była bardzo widoczna, a wynik na 2:0 podwyższył w 54 minucie Maciej Brzeźniak. Zorza miała jeszcze kilka dogodnych sytuacji, ale ich nie wykorzystała, tym bardziej, że w 86 minucie czerwoną kartkę ujrzał Oliwier Wójcicki z ŁKS-u: