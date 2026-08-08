W „Winnicy pod Wieżą” w Trzebulach trwa rodzinny piknik.
Na odwiedzających czekają regionalne specjały i muzyka na żywo. O swoich wrażeniach opowiadają uczestnicy wydarzenia:
Wstęp wolny. Wydarzenie potrwa do 22:00.
W „Winnicy pod Wieżą” w Trzebulach trwa rodzinny piknik.
Na odwiedzających czekają regionalne specjały i muzyka na żywo. O swoich wrażeniach opowiadają uczestnicy wydarzenia:
Wstęp wolny. Wydarzenie potrwa do 22:00.
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Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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