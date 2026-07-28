Wrocławska policja poszukuje trzeciego mężczyzny, który miał brać udział w pobiciu młodej pary z Ukrainy. Dwóch podejrzewanych o udział w ataku zostało zatrzymanych wczoraj. Dziś mają zostać z nimi przeprowadzone czynności procesowe.

Rzeczniczka Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu podkomisarz Aleksandra Freus przekazała Polskiemu Radiu, że funkcjonariusze gromadzą i analizują materiał dowodowy:

Do pobicia doszło w niedzielę przy ul. Okulickiego we Wrocławiu. Zaatakowani zostali 20-letnia kobieta i 21-letni mężczyzna z Ukrainy. Nagranie zdarzenia trafiło do mediów społecznościowych. Widać na nim grupę mężczyzn atakujących 21-latka oraz jego partnerkę, która próbowała go bronić.

Policja bada okoliczności i motyw napaści. Jak podkreśla podkomisarz Aleksandra Freus, narodowość uczestników zdarzenia ma znaczenie dla postępowania, jeśli okaże się, że była powodem ataku.

Dwóch podejrzewanych o udział w pobiciu zatrzymano w poniedziałek. Jeden z nich wpadł w ręce policyjnych kontrterrorystów, gdy próbował opuścić Wrocław. Trzeci mężczyzna jest poszukiwany.