Piłkarze Stilonu Gorzów przegrali na wyjeździe ze Spartą Katowice 1:2 w ramach drugiej kolejki III ligi, grupy III.

Gorzowianie prowadzili od 36 minuty po golu Mateusza Walczaka. W drugiej połowie strzelali już tylko gospodarze, a konkretnie Rafał Wolsztyński, który dwukrotnie „ukąsił” Stilonowców. Najpierw doświadczony napastnik wyrównał w 70 minucie, a w piątej minucie doliczonego czasu gry strzelił gola na 2:1, pozbawiając gorzowską ekipę nawet jednego punktu.

O meczu mówi trener Stilonu, Karol Gliwiński: