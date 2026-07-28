Musimy wydać zdecydowaną wojnę przemocy, bo bandyci, kibole i patologia przemocowa nabrała odwagi i tupetu, bo dostała polityczny patronat – mówił premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu.

Tusk nawiązał w ten sposób do pobicia Ukraińców we Wrocławiu – 20-letniej kobiety i jej 21-letniego partnera. W tej sprawie zatrzymano dwie osoby, premier zapowiedział zatrzymanie także trzeciej. Zaapelował również do prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego:

Premier zapewnił, że policja będzie miała wszelkie możliwe wsparcie w walce z patologią, bandytyzmem i przemocą.