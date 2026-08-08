8 sierpnia przypada Wielki Dzień Pszczół – ogólnopolskie święto, którego intencją jest uzmysłowienie ludziom, jak dużo zawdzięczamy pszczołom i jak mógłby wyglądać świat bez nich.

Co o pszczołach wiedzą spacerowicze olsztyńskiego Parku Jakubowego?

Pszczoły w przyrodzie pełnią wiele funkcji. Najważniejszą jest zapylanie roślin – mówi profesor Maria Iller (czyt: iller) z wydziału medycyny weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

W Polsce hoduje się ponad 2 miliony pszczelich rodzin.