8 sierpnia przypada Wielki Dzień Pszczół – ogólnopolskie święto, którego intencją jest uzmysłowienie ludziom, jak dużo zawdzięczamy pszczołom i jak mógłby wyglądać świat bez nich.
Co o pszczołach wiedzą spacerowicze olsztyńskiego Parku Jakubowego?
Pszczoły w przyrodzie pełnią wiele funkcji. Najważniejszą jest zapylanie roślin – mówi profesor Maria Iller (czyt: iller) z wydziału medycyny weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:
W Polsce hoduje się ponad 2 miliony pszczelich rodzin.
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