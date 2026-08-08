98 zawodników i zawodniczek oraz 30 sztafet wystartowało w IX Ośno Cross Triathlonie, który reaktywowano po 6 latach przerwy.

W tegorocznej edycji uczestnicy rywalizacji indywidualnej mieli do pokonania 300 m. pływania, 22,5 km. terenowej jazdy rowerem oraz 5 km. biegu. Z kolei sztafety konkurowały na dystansach 300 m. pływania, 11,5 km. jazdy rowerem oraz 2,5 km. biegu.

Wyniki:

mężczyźni:

Paweł Siatecki (Lusówko) – 1:09:12 godz. Jacek Biernacki (Morsy Ośno Lubuskie) – 1:09:42 godz. Łukasz Kowalski (Słubice) – 1:10:12 godz.

kobiety:

Joanna Barczak (Ośno Lubuskie) – 1:19:33 godz. Justyna Kowalska (Ośno Lubuskie) – 1:21:40 godz. Yana Kulikova (Słubice) – 1:22:14 godz.

Sztafety open: