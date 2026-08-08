98 zawodników i zawodniczek oraz 30 sztafet wystartowało w IX Ośno Cross Triathlonie, który reaktywowano po 6 latach przerwy.
W tegorocznej edycji uczestnicy rywalizacji indywidualnej mieli do pokonania 300 m. pływania, 22,5 km. terenowej jazdy rowerem oraz 5 km. biegu. Z kolei sztafety konkurowały na dystansach 300 m. pływania, 11,5 km. jazdy rowerem oraz 2,5 km. biegu.
Wyniki:
mężczyźni:
- Paweł Siatecki (Lusówko) – 1:09:12 godz.
- Jacek Biernacki (Morsy Ośno Lubuskie) – 1:09:42 godz.
- Łukasz Kowalski (Słubice) – 1:10:12 godz.
kobiety:
- Joanna Barczak (Ośno Lubuskie) – 1:19:33 godz.
- Justyna Kowalska (Ośno Lubuskie) – 1:21:40 godz.
- Yana Kulikova (Słubice) – 1:22:14 godz.
Sztafety open:
- DreamTeamSłubice (Antoni Nowak, Marek Hubko, Iwan Stoianov – 34:35 min.
- Eustres.cc (Michał Marnysz, Jakub Pisarek, Jakub Burkiewicz) – 36:25 min.
- 1983 Team (Rafał Borowiak, Łukasz Kowalski, Kamil Podolski) – 36:41 min.