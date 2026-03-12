Funkcjonuje od dwóch lat. Efekty – miód i spora dawka edukacji o pszczołach. Miejska pasieka „Pszczelissimo” w Gorzowie będzie działać też w tym roku. Co więcej, jest plan na jej rozbudowę.

– Pozwalała na to rozległy teren za Filharmonią Gorzowską – mówi Mateusz Trzeciak, pszczelarz miejski:

Mateusz Trzeciak przyznaje, że nie spodziewał się, że projekt miejskiej pasieki tak się przyjmie

Miejski pszczelarz chce rozwijać edukację dotyczącą owadów zapylających, stąd pomysł na ustawienie wzdłuż Kłodawki tablic informacyjnych.