Funkcjonuje od dwóch lat. Efekty – miód i spora dawka edukacji o pszczołach. Miejska pasieka „Pszczelissimo” w Gorzowie będzie działać też w tym roku. Co więcej, jest plan na jej rozbudowę.
– Pozwalała na to rozległy teren za Filharmonią Gorzowską – mówi Mateusz Trzeciak, pszczelarz miejski:
Mateusz Trzeciak przyznaje, że nie spodziewał się, że projekt miejskiej pasieki tak się przyjmie
Miejski pszczelarz chce rozwijać edukację dotyczącą owadów zapylających, stąd pomysł na ustawienie wzdłuż Kłodawki tablic informacyjnych.