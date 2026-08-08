Pan Artur Czernicki z Urzut prawidłowo odpowiedział na trzy pytania i awansował do sierpniowego finału Sobotniego Konkursu Sportowego. Wcześniej awans uzyskali panowie: Jacek Biereśniewicz z Zielonej Góry i Grzegorz Zapytowski z Kłodawy. Ostatnia z eliminacji odbędzie się 22 sierpnia, a finał tydzień później w siedzibie Radia Zachód. Fundatorem głównej nagrody jest nowosolska forma Ekolbud.
A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy SKS (8.08):
1. W którym z brytyjskich klubów żużlowych nie startował Marek Mróz – obecnie menedżer Falubazu Zielona Góra?
A. Swindon, B. Birmingham, C. Newport
Odp. A – Swindon. Jeździł za to w Mildenhall (2008), Newport (2008-2009) i Birmingham 2009.
2. Która z polskich piłkarek jest rekordzistką jeśli chodzi o występy w kadrze?
A. Ewa Pajor, B. Ewelina Kamczyk, C. Paulina Dudek
Odp. B – Ewelina Kamczyk zagrała w kadrze po raz 112. Pomocniczka Milanu ma teraz jeden występ więcej od wieloletniej rekordzistki Marii Makowskiej (1988-2010) oraz kapitan „Biało-czerwonych” Ewy Pajor.
3. Który z żużlowców ukrywał się pod pseudonimem Charlie Brown?
A. Egon Mueller, B. Giuseppe Marzotto, C. Philippe Berge
Odp. B – Giuseppe Marzotto, który bał się ojca, dlatego w turniejach i zawodach startował pod pseudonimem.
Ranking finalistów:
13 – Arkadiusz Kirchner
11 – Artur Czernicki
9 – Jacek Stankiewicz, Grzegorz Zapytowski
8 – Daniel Szymański
6,5 – Marek Stachowiak
5 – Marek Lasota
2 – Daniel Kuczak, Jacek Biereśniewicz
1,5 – Daniel Piejko