Pan Artur Czernicki z Urzut prawidłowo odpowiedział na trzy pytania i awansował do sierpniowego finału Sobotniego Konkursu Sportowego. Wcześniej awans uzyskali panowie: Jacek Biereśniewicz z Zielonej Góry i Grzegorz Zapytowski z Kłodawy. Ostatnia z eliminacji odbędzie się 22 sierpnia, a finał tydzień później w siedzibie Radia Zachód. Fundatorem głównej nagrody jest nowosolska forma Ekolbud.

A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy SKS (8.08):

1. W którym z brytyjskich klubów żużlowych nie startował Marek Mróz – obecnie menedżer Falubazu Zielona Góra?

A. Swindon, B. Birmingham, C. Newport

Odp. A – Swindon. Jeździł za to w Mildenhall (2008), Newport (2008-2009) i Birmingham 2009.

2. Która z polskich piłkarek jest rekordzistką jeśli chodzi o występy w kadrze?

A. Ewa Pajor, B. Ewelina Kamczyk, C. Paulina Dudek

Odp. B – Ewelina Kamczyk zagrała w kadrze po raz 112. Pomocniczka Milanu ma teraz jeden występ więcej od wieloletniej rekordzistki Marii Makowskiej (1988-2010) oraz kapitan „Biało-czerwonych” Ewy Pajor.

3. Który z żużlowców ukrywał się pod pseudonimem Charlie Brown?

A. Egon Mueller, B. Giuseppe Marzotto, C. Philippe Berge

Odp. B – Giuseppe Marzotto, który bał się ojca, dlatego w turniejach i zawodach startował pod pseudonimem.

Ranking finalistów:

13 – Arkadiusz Kirchner

11 – Artur Czernicki

9 – Jacek Stankiewicz, Grzegorz Zapytowski

8 – Daniel Szymański

6,5 – Marek Stachowiak

5 – Marek Lasota

2 – Daniel Kuczak, Jacek Biereśniewicz

1,5 – Daniel Piejko