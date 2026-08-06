W ostatnią sobotę sierpnia (29 sierpnia), w Siedlisku, odbędą się dożynki powiatu nowosolskiego. Będzie to tradycyjne święto plonów, ale zorganizowane w wyjątkowym miejscu.

Daniel Kołtun, wójt gminy Siedlisko.

Dożynki powiatu nowosolskiego 29 sierpnia rozpocznie msza święta o piętnastej.

Zachęcamy do śledzenia profilu Gminy Siedlisko. Już wkrótce ukaże się tam seria publikacji, w których zostaną przybliżone wszystkie atrakcje przygotowane na tegoroczne święto plonów >>siedlisko.pl/<<.