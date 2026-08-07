8 oraz 9 sierpnia w drzonkowskim WOSiRze odbędą się jeździeckie Zawody regionalne w skokach przez przeszkody. Rywalizacja rusza jutro o 9.00.

Zawody organizowane są przez Lubuski Związek jeździecki, będą gościły zawodników z regionu – w tym stajnię utytułowanego Mściwoja Kieconia, ale także z całej Polski – wielu gości przyjedzie z Dolnego Śląska i Wielkopolski.

To drugi z czterech etapów rywalizacji, którą zakończy Grand Prix Drzonkowa.

Szerzej o zmaganiach mówiła dyrektor zawodów, Beata Pakulska:

Jak wygląda harmonogram zawodów?