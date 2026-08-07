W sobotę czekają nas pierwsze w tym sezonie III ligi starcie lubuskich zespołów: Warta Gorzów podejmie Carinę Gubin.

Będzie to przy okazji pierwszy oficjalny mecz trenera Warty Grzegorza Kopernickiego przeciwko klubowi, w którym pracował przez ostatnie 6 lat. Szkoleniowiec gorzowskiej ekipy mówi jakie wnioski wyciągnął po inauguracyjnej porażce 1:5 w Rybniku:

Piłkarze Cariny Gubin przystąpią do meczu z Wartą po wygranej 2:1 z rezerwami Miedzi Legnica. Gubinianie kończyli mecz w dziesiątkę po drugiej żółtej kartce Błażeja Żarkowskiego. W sobotnim meczu w Gorzowie w zespole Cariny niepewny jest udział Rafała Dzidka, ale nastawienie drużyny przed meczem z Wartą jest pozytywne – mówi Maciej Kulikowski – szkoleniowiec Cariny:

Początek meczu na stadionie przy Olimpijskiej w sobotę o 14:00.