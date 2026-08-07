Lechia Zielona Góra kończy przygotowania do sobotniego meczu 3 kolejki II ligi z Sokołem Kleczew. Zawodnicy Sebastiana Mordala – po dwóch remisach – powalczą o pierwsze ligowe zwycięstwo.

Piłkarze Lechii odbyli dziś przedostatnią jednostkę treningową przed jutrzejszym meczem. Rywalem Zielonogórzan będzie Sokół Kleczew, a więc zespół, który rzutem na taśmę utrzymał się w zeszłym sezonie na poziomie II ligi. Kleczewianie rywalizowali w barażach o utrzymanie z – dobrze znanym Lechii – Górnikiem Polkowice. Podopieczni Andrzeja Sawickiego wygrali pierwszy mecz 1:0, ale w rewanżu to Sokół zapewnił sobie utrzymanie, wygrywając po dogrywce 4:1.

Jutrzejsi goście po dwóch meczach mają na koncie – podobnie, jak Lechia – 2 punkty, po remisach z Zawiszą Bydgoszcz (1:1) i Podhalem Nowy Targ (0:0). Ponadto Sokół zaczął już przygodę w Pucharze Polski – 1/64 finału pokonał I-ligową Unię Skierniewice po rzutach karnych (2:2, k. 4-1).

Sebastian Mordal zwrócił uwagę na nowe oblicze Sokoła Kleczew:

Przemysław Bargiel mówił o nastrojach w zespole przed spotkaniem: