Gezet Stal Gorzów po wakacyjnej przerwie powraca do ligowej rywalizacji. Przed ekipą Piotra Palucha pojedynek z najsłabszą drużyną ligi Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa. Długa przerwa w lidze to nie był urlop dla Oskara Palucha, który w tym czasie nie narzekał na brak startów w innych zawodach. Młodzieżowiec gorzowskiego klubu nie ukrywa jednak, że brakowało mu już ligowej rywalizacji.

Pojedynek Gezet Stal Gorzów – Kronoplast Włókniarz Częstochowa w niedzielę o godzinie 17 relacja na naszej antenie.