Jutro w samo południe spod Areny Gorzów zawodnicy wyruszą na „lubuski” odcinek 83. Tour de Pologne. Przed startem kibice będą mieli okazję spotkać kolarzy biorących udział w najważniejszym kolarskim wyścigu w Polsce.
Od 11:00 na gorzowian czekać będą atrakcje. Mówi Dawid Kuraszkiewicz, dyrektor Wydziału Sportu gorzowskiego magistratu:
Od 11:00 na gorzowian czekać będą atrakcje przy ul. Słowiańskiej:
Tour de Pologne wraca do Gorzowa po ponad 20 latach. Meta jutrzejszego odcinka w Zielonej Górze. Kolarze będą mieli do przejechania 193 kilometry.
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