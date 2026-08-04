Rozpoczyna się remont sali widowiskowej przy gminnym urzędzie w Trzebielu. Obiekt od wielu lat był eksploatowany, a nie przeszedł w tym czasie żadnych napraw. Inwestycja obejmuje szeroki zakres robót. Jej koszt to ponad milion złotych.

Imprezy odbywały się tu jeszcze do lipca. – Musieliśmy już odmawiać organizacji kolejnych wydarzeń w sali i w końcu ruszyć z pracami. Przed wykonawcą sporo do zrobienia począwszy od dachu, który jest w bardzo kiepskim stanie – mówi wójt gminy Tomasz Sokołowski:

Prace potrwają do końca roku.