Ruszyła budowa ścieżki nad Kłodawką. W lipcu spółka Gorzowskie Inwestycje Miejskie podpisała umowę z wykonawcą na realizację inwestycji.

Nowy odcinek ścieżki będzie liczył ponad 3 km długości i przedłuży trasę, która biegnie od ul. Chodkiewicza. Ścieżka będzie w całości oświetlona i poprowadzi rowerzystów oraz pieszych do granicy z Kłodawą.

– Prace nad ścieżką rozpoczęły się od fragmentu przy ulicy Wyszyńskiego – mówi prezes GIM Agnieszka Surmacz:

Dalszego harmonogramu prac jeszcze nie ma. Wiadomo, że wykonawca da czas działkowcom na zebranie plonów. Budowa ścieżki będzie wiązała się z czasowymi utrudnieniami w ruchu na ulicy Wyszyńskiego

W ramach inwestycji powstaną nowe kładki nad Kłodawką: w pobliżu liceum przy ul. Puszkina, za rondem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i przy ulicy Świerkowej. Wykonawca wybuduje także estakadę pieszo-rowerową o długości 61 metrów

Nowa ścieżka ma być gotowa za 16 miesięcy. Jej koszt to ponad 14 mln 600 tys. złotych. Miasto pozyskało na inwestycję ponad 12 mln złotych unijnego dofinansowania.