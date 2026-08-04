Zielonogórski oddział GDDKiA czeka na decyzję wojewody lubuskiego w sprawie ZRID dla obwodnicy Wschowy i Dębowej Łęki. ZRID to zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Otrzymanie dokumentu otworzy drogę do rozpoczęcia prac budowlanych.

– Obwodnica kosztować będzie 158 mln zł. Zakończenie budowy i oddanie obwodnicy Wschowy i Dębowej Łęki do ruchu planujemy pod koniec 2028 roku – mówi Henryk Janowicz, dyrektor zielonogórskiego oddziału GDDKiA.

Dodajmy, że wraz z wnioskiem o ZRID dla obwodnicy Wschowy i Dębowej Łęki zielonogórski oddział GDDKiA wystąpił o podobne dokumenty dla obwodnicy Dobiegniewa i Kostrzyna nad Odrą.