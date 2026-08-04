Młode bociany rozpoczęły naukę latania przed zbliżającymi się sejmikami i nieco wcześniejszym odlotem w cieplejsze rejony. Przed nimi kilka tysięcy kilometrów podróży. Młode wyruszają w drogę jako pierwsze, po nich lot rozpoczną dorosłe osobniki.

Większość zwierząt, którymi żywią się bociany w okresie zimowym hibernuje, stąd ptaki te odlatują do ciepłych krajów. – Natura od jakiegoś czasu przyspiesza, więc już niedługo bociany będą nas opuszczać. Sejmikowanie na polach lada chwila się rozpocznie, bo żniwa już trwają – mówi Michał Szczepaniak z Nadleśnictwa Żagań:

– Niestety przy nauce latania zdarzają się upadki i młode czasem się ranią. Warto wówczas zwrócić się o pomoc do specjalistów – zaznacza nadleśniczy:

– Wysokie temperatury w krajach europejskich sprawiają, że część bocianów wybiera przelot chociażby do Hiszpanii – podkreśla Michał Szczepaniak:

Dodajmy, że bocian biały jest w Polsce i Unii Europejskiej ptakiem w pełni chronionym.