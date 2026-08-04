W środę i czwartek (5 i 6 sierpnia) przez woj. lubuskie przejadą uczestnicy tegorocznego Tour de Pologne. Wyścig kolarski tej rangi będzie wiązał się z czasowymi utrudnieniami na trasie trzeciego i czwartego etapu – poinformował rzecznik lubuskiej policji nadkom. Maciej Kimet.

Dodał, że nad bezpieczeństwem kolarzy, kibiców, kierowców i osób pieszych będą czuwać lubuscy policjanci, którzy wspólnie z służbami organizatora wyścigu, strażakami, strażnikami miejskimi będą zabezpieczać kolarską trasę.

Przejazd kolarzy będzie oznaczał okresowe zamykanie dla ruchu ulic i dróg oraz konieczność korzystania z objazdów. Apelujemy o stosowanie się do sygnałów i poleceń funkcjonariuszy oraz o zwracanie uwagi na znaki drogowe dotyczące tymczasowej organizacji ruchu

– powiedział rzecznik.

Tegoroczna 83. Edycja Tour de Pologne przejedzie m.in. przez województwo lubuskie. W środę 5 sierpnia kolarze będą rywalizowali na trasie trzeciego etapu ze startem w Gorzowie Wlkp. i metą w Zielonej Górze. Następnego dnia kolejny etap wyścigu rozpocznie się w Żaganiu, a zakończy w Karpaczu (Dolny Śląsk).

W środę (5 sierpnia) po starcie kolarze pojadą kilkoma ulicami Gorzowa Wlkp. do DK22. Ich przejazd i związane z nim ograniczenia w ruchu są planowane między godz. 11.30 do 12.45. Z kolei w pow. strzelecko-drezdeneckim na trasie przejazdu, w tym DK22 między Gorzowem i Strzelcami Krajeńskimi, ruch ma być wstrzymany od 11:30 do 14.

Następnie w pow. międzyrzeckim, w tym na ulicach Skwierzyny, a potem na starej trójce, ruch ma być wstrzymany między godz. 13.00 do 14.30. Później kolarze wjadą do pow. świebodzińskiego, dotrą do Świebodzina a z niego udadzą się starą DK3 do Sulechowa. W tym przypadku wyłączenie dróg z ruchu na trasie wyścigu jest planowane od 14.00 do 15.30.

W Zielonej Górze, gdzie będzie meta etapu, ulice na trasie wyścigu mają być wyłączone z ruchu od godz. 14.30 do 16.30; od godziny 5.00 do 20.00 będzie wyłączony z ruchu ciąg ulic Wojska Polskiego do Bohaterów Westerplatte (od Ronda PCK do Ronda Kaziowa).

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Jak zaznaczył nadkom. Kimet, podane wyżej czasy zamknięcia ruchu są orientacyjne i uzależnione od tempa przejazdu kolarskiego peletonu. Organizatorzy szacują, że cały trzeci etap potrwa od 12 do 16.30.

W czwartek (6 sierpnia) odbędzie się czwarty etap z Żagania w Lubuskiem do Karpacza na Dolnym Śląsku. W przypadku pierwszego z tych miast i jego okolicy, ograniczenia w ruchu na trasie wyścigu są planowane między 11.30 a 12.30.

Mapę etapów, czasy przejazdów i inne informacje na temat 83. Tour de Pologne można znaleźć na oficjalnej stronie wyścigu.