Już w środę (5 lipca) Gorzów stanie się areną jednego z najważniejszych wydarzeń sportowych w Polsce. Chodzi o Tour de Pologne.

To wydarzenie, które odbywa się od 1928 roku, a od 2005 roku należy do elitarnego cyklu UCI WorldTour, dzięki czemu co roku na polskich drogach ścigają się najlepsze zawodowe drużyny świata.

W związku z tym, że Gorzów znalazł się na tasie 83 peletonu, gorzowscy urzędnicy przygotowali garść ciekawostek związanych z imprezą. Mówi Dariusz Wieczorek z Wydziału Sportu

Szacuje się, że Tour de Pologne ogląda każdego roku około 3,5 miliona kibiców. W tym roku do tego grona dołączą także Gorzowianie, którzy będą mogli z bliska zobaczyć kolarską elitę i poczuć wyjątkową atmosferę największego wyścigu etapowego w Polsce.