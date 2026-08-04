We wtorek (4 sierpnia) odbędzie się drugi etap 83. Tour de Pologne, z Międzyzdrojów do Szczecina. W żółtej koszulce lidera pojedzie zwycięzca z Koszalina, włoski kolarz Jonathan Milan z drużyny Lidl-Trek.

Milan wyprzedza tylko o dwie sekundy Kamila Małeckiego (Pinarello Q36.5), który w poniedziałek brał udział w ucieczce w swoich rodzinnych stronach, zdobył bonifikaty na lotnych premiach i koszulkę najbardziej aktywnego.

Na 151-kilometrowej trasie wtorkowego etapu wytyczono trzy lotne premie – w Kamieniu Pomorskim (38 km), Nowogardzie (83 km) oraz Goleniowie (110 km).

Start honorowy na Promenadzie Gwiazd w Międzyzdrojach nastąpi o godz. 13.05. Do mety w Szczecinie na ul. Jana z Kolna kolarze powinni dojechać ok. 16.30.