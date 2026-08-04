6 minut potrwa przejazd kolarzy Tour de Pologne przez Zieloną Górę. W Radiu Zielona Góra kolejne szczegóły kolarskiego wyścigu, który jutro (5.08.2026) w mieście będzie miał metę 3 odcinka.

83 edycja imprezy wiąże się z wieloma zmianami, np. w organizacji ruchu, bo ekipa organizacyjna będzie na miejscu już dzisiaj – mówiła w Radiu Zielona Góra Katarzyna Fedro z magistratu. Od środowego poranka budowane będzie miasteczko dla kibiców, które ruszy w okolicach południa. To dlatego, że o 12.55 w Zielonej Górze wystartuje Tour de Pologne Junior. A w samej strefie kibica, m.in. muzyka, animacje i konkursy z gadżetami kolarskimi:

W środę (5 sierpnia 2026), w godzinach 10:00-17:00 całkowicie wyłączone z ruchu kołowego zostanie ścisłe centrum Zielonej Góry. Kolarze wjadą do miasta po godzinie 16.00:

W powiecie zielonogórskim kolarze przejadą m.in. przez Kalsk, dalej Brzezie k. Sulechowa, Trzebiechów, Klenicę do miejscowości Bojadła. W Bojadłach, w kierunku Zielonej Góry, przez Zabór, Łaz, Przytok, Stary Kisielin, dalej wjazd do Zielonej Góry i przejazd ulicami: Głogowską, Wrocławską, Konstytucji 3 Maja, Długą, Dąbrówki, Aleją Wojska Polskiego do mety przy ul. Bohaterów Westerplatte.

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