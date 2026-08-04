Gwizd parowozów i muzykę country słychać będzie w najbliższych dniach w Wolsztynie (Wielkopolskie). W piątek (7 ierpnia) rozpoczyna się tam 16. Międzynarodowy Festiwal „Czyste Country”. Imprezie towarzyszyć będą przejazdy składami prowadzonymi przez parowozy i unikatowa w skali światowej parada miniparowozów.

Trwające do niedzieli (9 sierpnia) wydarzenie muzyczne oraz weekendowa impreza w Parowozowni Wolsztyn organizowane są pod wspólną nazwą „Country pod parą”.

Pomysłodawca i producent festiwalu, a także dyrektor wolsztyńskiej parowozowni Waldemar Ligma powiedział PAP, że Wolsztyn będzie żył muzyką country i parowozami niemal przez cały tydzień. Fani muzyki i starych pociągów przyjeżdżają do miasta nawet kilka dni przed festiwalem.

Dodał, że ten rodzaj muzyki doskonale współgra z podróżami pociągiem, dlatego część koncertów odbędzie się na terenie parowozowni. Muzykę country będzie można usłyszeć także w kursujących w sobotę i niedzielę składach „Country Express”.

Międzynarodowy Festiwal „Czyste Country” to wydarzenie promujące wykonawców czystej stylistycznie muzyki rodem z USA, w pełnym spektrum jej nurtów i odcieni. Nazwa festiwalu nawiązuje również do czystości ekologicznej regionu, w którym leży Wolsztyn.

Koncerty odbywać się będą w wolsztyńskim Parku Miejskim. Gwiazdą festiwalu na jedynym koncercie w Polsce będzie amerykański artysta Wynn Williams. W sumie zaproszono 16 artystów z ośmiu krajów. Organizatorzy zaplanowali łącznie 13 koncertów i dwa widowiska.

Dyrektor Parowozowni Wolsztyn podkreślił, że jego instytucja będzie przygotowana na zwiększony ruch turystyczny – festiwal Czyste Country gościł w poprzednich latach nawet kilkanaście tysięcy osób.

W ciągu dnia zapraszamy na koncerty artystów festiwalu w otoczeniu zabytkowych parowozów oraz na wycieczkowe przejazdy pociągami retro z muzyką na żywo. W tym roku organizujemy otwarte warsztaty tańca liniowego, a także pokazy grup rekonstrukcyjnych i militariów z okresu wojny secesyjnej

– powiedział.

Kulminacją atrakcji w Parowozowni będzie sobotnia IV Parada Miniparowozów – autentycznych, w pełni mobilnych i ręcznie wykonanych miniatur wolsztyńskich parowozów. Wydarzenie promowane jest jako jedyna taka parada na świecie.

Wolsztyńska parowozownia jest ostatnią na świecie obsługującą planowe przewozy pasażerskie trakcją parową na torze normalnym.